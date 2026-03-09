Il volo in parapendio si trasforma in tragedia per una 28enne di Como

ROMA – Doveva essere una giornata da ricordare, invece il volo in parapendio per Cristina Colturi, una ragazza di 28 anni originaria della provincia di Como, è stato fatale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di cui è stata vittima venerdì scorso, 6 marzo: il parapendio biposto su cui volava è caduto sulla spiaggia di La Enramada, centrando una zona rocciosa.

L’ARRIVO IN OSPEDALE. L’INTERVENTO DISPERATO E POI L’ESPIANTO

La giovane originaria di Castelnuovo Bozzente, è stata trasferita all’ospedale Nuestra Señora de la Candelaria e sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico urgente ma non ce l’ha fatta: è morta nella giornata di domenica 8 marzo. I familiari, accorsi a Tenerife, hanno autorizzato l’espianto degli organi. È invece sopravvissuto, nonostante le ferite, l’istruttore che era a bordo del velivolo con la ragazza italiana.

LA SCELTA DI RESTARE A TENERIFE, PER SEMPRE

Cristina si era trasferita in Tenerife da un anno dove lavorava come esperta di armocromia negli alberghi. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Provincia di Como”, il volo in parapendio era stato un regalo di Natale del compagno di Cristina. Non era la prima volta che provava quell’esperienza, era stata sul parapendio già in Italia. Secondo quanto riportato, la ragazza verrà sepolta sull’isola spagnola come da sua espressa volontà.