Cultura, istituita presso la Camera dei deputati la commissione Opera

ROMA – Un giorno importante per il mondo dell’opera italiana: su nomina diretta dell’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, a Roma presso la Camera dei deputati è stata ufficialmente istituita la Commissione Opera, un tavolo tecnico bipartisan che per la prima volta porta nel contesto parlamentare le voci di chi l’opera la vive ogni giorno: artisti, direttori d’orchestra, tecnici e professionisti del palco. La presentazione ufficiale è in programma il 26 marzo, alle ore 17.30 nella sala Stampa della Camera. Alla presidenza della Commissione è stato nominato Tommaso Scattolari, direttore di Opera24.it e autore di una collana editoriale sull’opera lirica che si completerà in 22 volumi – tra cui Il Regno dell’Opera, dedicato al periodo storico del Regno di Napoli e delle Due Sicilie, Voci della Steppa Gli Artisti della Serbaia e Voci dei Balcani. Scattolari è inoltre esperto di Percezione, Strategia della Narrazione e StratCom. La Commissione non nasce come vetrina istituzionale, nasce invece come strumento di confronto reale tra il mondo parlamentare e i professionisti che ogni giorno abitano i teatri lirici italiani e internazionali. Non è semplice teatro: è Opera, una visione del palco fatta di repertori, problematiche concrete, necessità professionali e proposte culturali che meritano voce diretta nelle sedi istituzionali.

TANTI I NOMI FAMOSI

Hanno già aderito artisti e professionisti di caratura internazionale: Serena Gamberoni (vice presidente), soprano, Teatro alla Scala, Royal Opera House di Londra, New National Theatre di Tokyo, La Fenice di Venezia con Myung Whun Chung, tour con Andrea Bocelli; Alberto Gazale (vice presidente), baritono, International Opera Award 2014, Teatro alla Scala, Arena di Verona, Carnegie Hall di New York, Staatsoper di Vienna, Bol’šoj di Mosca, direttore del Teatro Comunale di Sassari; Ekaterina Bakanova, soprano, ambasciatrice della Cultura Italiana nel Mondo, Arena di Verona, Opéra Royal di Versailles, Teatro Real di Madrid, Ncpa di Pechino, ha collaborato con Plácido Domingo e Myung Whun Chung; Vanessa Benelli Mosell, direttrice d’orchestra e pianista, Wiener Kammerorchester, Konzerthaus di Berlino, Accademia di Santa Cecilia di Roma, tour in Cina con il Maggio Musicale Fiorentino diretto da Zubin Mehta; Enrico Calesso, direttore d’orchestra, direttore musicale stabile del Teatro Verdi di Trieste, nomination ‘Direttore dell’Anno 2019’ dalla rivista Opernwelt, Gewandhaus di Lipsia, Wiener Symphoniker, La Fenice di Venezia; Annarita Maestri, ballerina del Balletto di Milano, diplomata alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Cairo Opera House – Il Cairo Egitto, Theatre Bobino Parigi, Municipal Theatre Cipro, Theatre du Leman Ginevra Svizzera, Alexander Theatre Finlandia, Sudalinna Théâtre Estonia.

CARAMIELLO: “CULLA DELL’OPERA LIRICA MONDIALE”

L’onorevole Caramiello – con i collaboratori tecnici Luca Pepe e Giovanni Barretta – ha sottolineato come “l’Italia, e il Mezzogiorno in particolare nel periodo del Regno delle Due Sicilie, sia stata per secoli la culla dell’opera lirica mondiale. Un’eredità viva, che un settore da migliaia di posti di lavoro porta avanti ogni giorno – e che merita finalmente una voce diretta in Parlamento”.

SCATTOLARI: “IL MADE ITALY PIÙ ANTICO E PIÙ VIVO CHE ABBIAMO”

“L’opera lirica italiana non è un genere musicale- ha detto invece Scattolari– È una lingua, una delle poche al mondo che si studia non per comunicare, ma per cantare. Milioni di persone aprono un vocabolario italiano per interpretare Verdi, Puccini, Donizetti. Questo è il Made Italy più antico e più vivo che abbiamo. La Commissione nasce per difenderlo, tutelarlo e dare risposte concrete ai lavoratori che lo portano nel mondo ogni giorno – dai contratti internazionali alle tutele fiscali e previdenziali. Non siamo qui per fare spettacolo. Siamo qui per lavorare”.

Alla conferenza stampa di presentazione della Commissione Opera parteciperà anche monsignor Jean Marie Gervais, presidente dell’Ente Tota Pulchra, che conferirà il Riconoscimento di Eccellenza ‘Note dall’Anima – International Soul Music Awards’, istituito per valorizzare artisti di particolare sensibilità e alto profilo espressivo. Nel corso della cerimonia sarà inoltre consegnato il premio alla memoria di Leonilde Ceccarelli Grassi, soprano e direttrice della Fondazione Fulbright negli anni Cinquanta, per il significativo contributo offerto alla promozione culturale e musicale italiana.