Moulin Rouge!, l’opera-manifesto di Baz Luhrmann torna al cinema per i suoi 25 anni

ROMA – Venticinque anni e non sentirli. Arrivano al cinema le celebrazioni di Moulin Rouge!, nuovo titolo della stagione Nexo Studios Back to Cult, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni.Il visionario film diretto da Baz Luhrmann (Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Australia, Il grande Gatsby ed Elvis) torna al cinema da oggi e per tre giorni, fino all’11 marzo, per festeggiare il suo primo quarto di secolo.

IL FILM: UN’OPERA-MANIFESTO

Uscito nel 2001 e interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor, Moulin Rouge! è molto più di un musical: è un’opera-manifesto che ha ridefinito il genere, fondendo in modo audace immaginario pop, montaggio ipercinetico e rivisitazioni musicali che attraversano epoche e stili. L’elenco delle sale è disponibile su nexostudios.it.

Ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento, Moulin Rouge! mette in scena la storia d’amore tra il giovane aspirante scrittore Christian e l’étoile del Moulin Rouge, Satine, in un universo febbrile e teatrale, dove personaggi storici e di fantasia – tra cui Henri de Toulouse-Lautrec – convivono in una narrazione travolgente, sospesa tra sogno e tragedia. Al centro del racconto, le quattro parole che ne costituiscono l’anima e il messaggio universale: libertà, bellezza, verità e amore. Un inno all’arte come atto assoluto, alla passione come forza rivoluzionaria, alla possibilità di amare senza compromessi.

Presentato in concorso al Festival di Cannes, Moulin Rouge! ha segnato una svolta epocale nella storia del cinema, contribuendo alla rinascita del musical cinematografico e influenzando profondamente l’estetica degli anni successivi. Ha ottenuto due Premi Oscar per Scenografia e Costumi, diventando un riferimento imprescindibile per immaginario, stile e linguaggio.