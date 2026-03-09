Genova, ragazzina di 13 anni cade da otto metri: è gravissima

ROMA – Ha fatto un salto nel vuoto da un’altezza di otto metri, cadendo da un muraglione in via al Santuario delle Grazie. Sono tutte da chiarire le circostanze di questo tragico fatto avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 a Genova che ha per protagonista una ragazzina di 13 anni. La caduta è avvenuta nel quartiere di Voltri, mentre la 13enne stava andando a scuola. La giovane è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini dove si trova in gravi condizioni.

La ragazzina, raggiunta dal 118, è stata intubata prima del trasporto in ospedale. Al momento non si capisce se sia trattato di una caduta o di altro. Nel cadere, avrebbe sbattuto la testa. Gli inquirenti stanno ascoltando familiari e amici per capire cosa ci possa dietro l’accaduto. Non è escluso il gesto volontario. L’area dove è avvenuto l’episodio si trova nella zona collinare di Voltri, lungo una strada che collega il quartiere con il Santuario delle Grazie. Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.