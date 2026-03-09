VIDEO | La guerra in Italia? Il video del ministero della Difesa ce la fa immaginare

ROMA – Mentre la tensione in Medio Oriente è altissima e ci sono molti timori per un possibile coinvolgimento di altri paesi e un avvicinarsi della guerra anche all’Europa e all’Italia, il ministero della Difesa diffonde un video su Instagram che, a guardarlo, fa pensare che la guerra sia arrivata davvero. “Cosa succede quando un aeroplano sconosciuto entra nello spazio aereo italiano?“, è la domanda con cui prende il via il video. E poi il video è tutto un susseguirsi di azioni veloci, che allo stesso tempo vengono raccontate nel testo del post. Sembra un po’ di stare dentro al film ‘Top Gun‘.

RADAR, ALLARMI, PILOTI IN AZIONE

“I radar lo individuano. Scatta l’allarme. Parte lo ‘scramble’: l’ordine di decollo immediato dei caccia intercettori. I piloti corrono verso gli aeroplani. Pronti in pista. Motori al massimo. Decollo immediato. In pochi minuti i velivoli raggiungono la quota operativa. Durante la salita i caccia possono superare la velocità del suono. Una corsa contro il tempo per intercettare e identificare il velivolo sconosciuto”. È solo un’esercitazione, fortunatamente, ma sarà la situazione internazionale, sarà un po’ il ritmo incalzante del video, fatto sta che un po’ di ansia sale.

La conclusione, dopo la carrellata di immagini che mostra piloti e controllori al lavoro dalle proprie postazioni, è questa: “È così che i Reparti della Difesa aerea dell’Aeronautica Militare garantiscono, ogni giorno, la sicurezza dello spazio aereo nazionale”. Come spiega il post, si tratta di “immagini addestrative a fini divulgativi”.