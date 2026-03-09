Sanità, la Lombardia rafforza la rete per la cura della sclerosi multipla

MILANO – La Lombardia rafforza la governance sanitaria per la cura della sclerosi multipla con l’attivazione del Coresm, il tavolo tecnico di coordinamento regionale che mette in rete i centri specializzati e punta a rendere più omogenea la presa in carico dei pazienti su tutto il territorio. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Sala del Gonfalone di Palazzo Pirelli durante un confronto promosso dalla rivista Italian Health Policy Brief con istituzioni, clinici, ricercatori e associazioni dei pazienti. In Lombardia le persone affette da sclerosi multipla sono oltre 23.000 e ogni anno si registrano circa 600 nuovi casi, numeri che evidenziano l’impatto sanitario e sociale della patologia. La regione dispone già di una rete capillare con più di 30 centri distribuiti sul territorio, una struttura clinica che consente di intercettare precocemente i bisogni di cura e accompagnare i pazienti lungo tutto il percorso della malattia.

ALPARONE: “RAFFORZIAMO IL MODELLO SANITARIO”

“Istituendo un organismo di coordinamento per la gestione della Sclerosi multipla rafforziamo un modello sanitario che punta sulla qualità, sull’integrazione e sulla capacità di fare rete- ha dichiarato Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze della Regione Lombardia- mettere in connessione competenze già presenti sul territorio significa garantire ai cittadini affetti da sclerosi multipla risposte tempestive, appropriate e uniformi in tutta la regione. L’innovazione si configura come leva strategica per l’evoluzione del sistema, attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate, strumenti di data analytics e modelli organizzativi evoluti”.

SCURATI: “VERSO UNA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE SEMPRE PIÙ STRUTTURATA E OMOGENEA”

Per la consigliera regionale Silvia Scurati “la sclerosi multipla rappresenta una sfida emblematica per l’efficienza della sanità pubblica e regionale. Disporre in Lombardia di uno strumento di governance capace di rafforzare la continuità assistenziale e l’aggiornamento costante delle opzioni terapeutiche costituisce un passaggio significativo verso una presa in carico multidisciplinare sempre più strutturata e omogenea“. Un’esigenza ribadita anche dalla consigliera regionale Lisa Noja, presidente dell’Intergruppo regionale Malattie rare, malattie neurodegenerative e neuroscienze: “In questo scenario epidemiologico è fondamentale disporre di strumenti di coordinamento capaci di ridurre la disomogeneità e assicurare pari accesso alle cure più avanzate. La governance non è un concetto astratto ma deve essere una leva concreta di equità e qualità dei servizi sanitari”.

FILIPPI: “ARMAMENTARIO TERAPEUTICO PER LA SCLEROSI MULTIPLA SI È AMPLIATO IN MANIERA SIGNIFICATIVA”

L’ampliamento delle terapie disponibili rende infatti sempre più necessario condividere criteri di appropriatezza e monitoraggio. “Negli ultimi anni l’armamentario terapeutico per la sclerosi multipla si è ampliato in maniera significativa- ha spiegato il professor Massimo Filippi, direttore delle Unità di Neurologia, Neurofisiologia e Neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele- ciò comporta maggiori opportunità per i pazienti ma anche la necessità di condividere criteri di appropriatezza, monitoraggio e valutazione degli esiti terapeutici”. Il tavolo regionale punta così a diventare una piattaforma stabile di condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche cliniche, rafforzando il collegamento tra ospedale e territorio e favorendo l’accesso dei pazienti ai servizi più avanzati.

BANDIERA: “LE INNOVAZIONI SCIENTIFICHE SI TRADUCANO RAPIDAMENTE IN BENEFICI CONCRETI”

“È essenziale che le innovazioni scientifiche si traducano rapidamente in benefici concreti per le persone con la sclerosi multipla– ha sottolineato Paolo Bandiera, direttore Affari generali e relazioni istituzionali di Aism- un tavolo tecnico di coordinamento regionale può facilitare questo processo promuovendo modelli organizzativi che integrino ricerca, presa in cura neurologica e riabilitativa e percorsi assistenziali con attenzione costante alla qualità della vita“. Con l’entrata a regime del Coresm, la Lombardia punta quindi a consolidare un modello di presa in carico sempre più coordinato, innovativo e orientato agli esiti, in cui governance e organizzazione diventano leve centrali per rafforzare la risposta sanitaria a una patologia in crescita.