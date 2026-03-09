lunedì 9 Marzo 2026

Armi, l’Italia avanza nell’esportazione: da decima a sesta nella classifica globale

I dati del Sipri: "Circa il 59 per cento delle esportazioni italiane è andata in Medio Oriente"

Data pubblicazione: 9-3-2026 ore 12:06Ultimo aggiornamento: 9-3-2026 ore 12:06

ROMA – Le esportazioni di armi dell’Italia sono aumentate del 157% negli ultimi cinque anni, portando il Paese dal decimo al sesto posto in classifica globale: a indicarlo i dati pubblicati dal centro studi Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). L’incremento ha come riferimenti i periodi 2016-2020 e 2021-2025. Secondo il Sipri, che ha sede in Svezia, circa il 59 per cento delle esportazioni italiane è andata in Medio Oriente. Attorno al 13 per cento invece la quota delle vendite ad altri Paesi europei. A guidare la classifica dei maggiori esportatori di armi sono gli Stati Uniti. Seguono Francia, Russia, Germania e Cina. Il primo Paese destinatario delle forniture è invece l’Ucraina. Dopo in graduatoria ci sono India, Arabia Saudita, Qatar e Pakistan.

Leggi anche

VIDEO | Grosso incendio vicino la stazione centrale di Glasgow, crolla parte di un palazzo storico

di Redazione

Carburanti, il governo valuta un decreto sulle accise: il petrolio sopra la soglia dei 100 dollari

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»