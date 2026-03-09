Armi, l’Italia avanza nell’esportazione: da decima a sesta nella classifica globale

ROMA – Le esportazioni di armi dell’Italia sono aumentate del 157% negli ultimi cinque anni, portando il Paese dal decimo al sesto posto in classifica globale: a indicarlo i dati pubblicati dal centro studi Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). L’incremento ha come riferimenti i periodi 2016-2020 e 2021-2025. Secondo il Sipri, che ha sede in Svezia, circa il 59 per cento delle esportazioni italiane è andata in Medio Oriente. Attorno al 13 per cento invece la quota delle vendite ad altri Paesi europei. A guidare la classifica dei maggiori esportatori di armi sono gli Stati Uniti. Seguono Francia, Russia, Germania e Cina. Il primo Paese destinatario delle forniture è invece l’Ucraina. Dopo in graduatoria ci sono India, Arabia Saudita, Qatar e Pakistan.