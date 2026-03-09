lunedì 9 Marzo 2026

Napoli in lutto per la scomparsa di ‘Zia Teresa’, icona social della cucina partenopea

Grazie alla sua spontaneità e al calore umano, è riuscita a conquistare migliaia di follower che la consideravano una “zia” virtuale

Data pubblicazione: 9-3-2026 ore 11:39

NAPOLI – Napoli piange la scomparsa di ‘Zia Teresa’, figura amatissima sui social per la sua passione nel raccontare e preparare i piatti della tradizione napoletana. La donna, nota soprattutto per la pagina ‘Zia Teresa e le Zie di Napoli – Ricette classiche napoletane‘, si è spenta all’età di 72 anni dopo aver lottato contro una malattia nelle ultime settimane.

Nell’ultimo video pubblicato sui social il 23 dicembre scorso Zia Teresa si scusava con i follower per la sua assenza, spiegando che non si sentiva molto bene. Nel fine settimana l’annuncio: “È venuta a mancare Zia Teresa. A 72 anni dopo una brutta malattia lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che la hanno amata“.

La notizia della sua morte ha scatenato una grande ondata di commozione sui social, con numerosi messaggi di cordoglio che hanno ricordato la sua semplicità, la genuinità e il contributo alla diffusione della cultura gastronomica napoletana. “Zia Teresa era la zia che tutti noi abbiamo avuto“, è uno dei commenti. E anche: “Una frase di zia Teresa che non si può dimenticare. La diceva alla fine delle sue ricette: ‘Favurite ca vi cunsulate’!“.

Zia Teresa non era solo una creator di contenuti culinari: nei suoi video condivideva la passione per la cucina di casa, i gesti della tradizione e l’atmosfera familiare della tavola partenopea. Grazie alla sua spontaneità e al calore umano, è riuscita a conquistare migliaia di follower che la consideravano una “zia” virtuale, capace di trasmettere affetto insieme alle ricette.

