Referendum, Meloni in campo con un video “I giudici hanno un potere enorme, ma si è persa l’autorevolezza”

ROMA – “È importante che si vada a votare e si voti sì. È una riforma che riguarda tutti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni postando un video sui social. Per la premier bisogna fare “chiarezza” sulla riforma della giustizia spiegando che i giudici decidono su moltissimi aspetti come la sicurezza, lavoro, immigrazione, libertà personale, è un potere enorme a cui quasi mai corrisponde una adeguata responsabilità”, perchè “se un magistrato sbaglia, se è negligente nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla. Quel magistrato fa carriera e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto”. Per Meloni la “magistratura ha perso molta della sua autorevolezza, ma anche della sua efficacia. La riforma interviene esattamente su questo”.