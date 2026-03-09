Bilancio Ue, monito delle associazioni: “L’Europa sia globale e solidale”

ROMA – Introdurre target minimi di spesa per obiettivi specifici, che si tratti di sviluppo umano, clima o politiche di genere, e poi eliminare le “condizionalità negative”, ad esempio in materia di migrazione: un dossier per cui l’Ue può sospendere gli aiuti se un Paese non collabora alla riammissione dei propri cittadini. Sono alcune delle raccomandazioni condivise da Focsiv insieme con la piattaforma Concord Italia, il think tank Ecco e altre realtà della società civile in un documento dedicato al bilancio europeo in discussione in questi giorni. L’orizzonte è il periodo 2028-2034. La prospettiva, sin dal titolo del documento, quella di “una transizione equa, solidale e globale”. Si comincia dall’analisi del testo presentato dalla Commissione Ue. “La proposta prevede un unico strumento per l’azione esterna, cosiddetto strumento Europa Globale, in cui i principali attuali fondi di azione esterna sono fusi in un unico strumento”, si evidenzia nel testo. “La proposta di finanziamento prevede 200 miliardi di euro per azioni globali, pari a circa il 10% dei fondi complessivi stanziati per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp)”. Le associazioni continuano: “Il regolamento relativo allo strumento Europa Globale mira a dare più flessibilità e agilità per rispondere più velocemente alle situazioni di crisi, perseguendo gli interessi strategici dell’Ue. L’obiettivo è duale: l’aiuto allo sviluppo supporta sia i Paesi terzi partner, che gli interessi economico-strategici europei”. E ancora: “Nella nuova proposta relativa a Europa Globale non sono presenti target minimi di spesa per specifici obiettivi (genere, clima, sviluppo umano) poiché l’approccio adottato è quello del mainstreaming e dei principi orizzontali applicabili alla totalità dei fondi del Qfp”. In compenso, si sottolinea nel documento, “è introdotta una condizionalità sulla migrazione con una nuova esplicita clausola di sospensione, tale per cui i fondi europei destinati ad uno stato terzo possono essere sospesi se il Paese non collabora alla riammissione dei propri cittadini”.

ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO EUROPEO IL 19 E 20 MARZO

Il Quadro finanziario pluriennale sarà all’ordine del giorno del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Da qui l’esigenza di presentare alcune raccomandazioni, sottolinea anche sul suo sito Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. Anzitutto si chiede di “introdurre un riferimento chiaro alla riduzione della povertà come obiettivo primario dello strumento Europa Globale”. Cruciale poi salvaguardare il livello di finanziamento di 200 miliardi di euro proposto dalla Commissione, “essenziale”, si legge nel testo, “per disporre delle risorse necessarie a rispondere alla vastità dei bisogni di sviluppo a livello globale”. L’assunto è che “investire nell’azione esterna è più importante che mai, in quanto gli investimenti volti a rafforzare la sicurezza sanitaria, affrontare le sfide climatiche e promuovere la pace al di fuori dei confini europei costituiscono la prima linea di difesa dell’Ue contro le crescenti sfide globali che possono facilmente riversarsi sul territorio europeo”. In evidenza allora il nodo della prevedibilità dei finanziamenti. “Pur riconoscendo che la flessibilità può aiutare l’azione esterna dell’Ue nel rispondere a sfide emergenti”, sottolineano le associazioni, “questa non deve compromettere la prevedibilità, il controllo democratico e la responsabilità”. Tra le esigenze sottolineate c’è anche quella di “salvaguardare il ruolo della società civile” ed “eliminare la condizionalità negativa sulla migrazione per cui l’Ue può sospendere gli aiuti se un Paese non collabora alla riammissione dei propri cittadini”. Un nodo, questo, evidenziato a più riprese. “I finanziamenti per la lotta alla povertà non possono essere soggetti a condizionalità”.