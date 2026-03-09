VIDEO | Grosso incendio vicino la stazione centrale di Glasgow, crolla parte di un palazzo storico

ROMA – Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione centrale di Glasgow causando ritardi e interruzioni dei treni. Tutti i servizi ferroviari ad alta velocità sono stati sospesi e i treni che percorrevano la linea a bassa velocità non hanno potuto fermarsi alla stazione. Le fiamme sarebbero partite ieri intorno alle 16, in un negozio al piano terra di un centro commerciale a Union Street. Per domare il fuoco, che ha avvolto il palazzo storico causandone anche il crollo parziale, sono intervenute decine di squadre di pompieri.

In rete sono diversi i video che documentano le terribili quanto spettacolari immagini dell’incendio. Fortunatamente al momento non risultano vittime. La National rail ha fatto sapere tramite una nota che l’interruzione del servizio è previsto fino a fine giornata.