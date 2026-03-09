lunedì 9 Marzo 2026

VIDEO | Grosso incendio vicino la stazione centrale di Glasgow, crolla parte di un palazzo storico

Le fiamme sarebbero partite ieri intorno alle 16, in un negozio al piano terra di un centro commerciale a Union Street

Data pubblicazione: 9-3-2026 ore 11:03Ultimo aggiornamento: 9-3-2026 ore 11:03

ROMA – Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione centrale di Glasgow causando ritardi e interruzioni dei treni. Tutti i servizi ferroviari ad alta velocità sono stati sospesi e i treni che percorrevano la linea a bassa velocità non hanno potuto fermarsi alla stazione. Le fiamme sarebbero partite ieri intorno alle 16, in un negozio al piano terra di un centro commerciale a Union Street. Per domare il fuoco, che ha avvolto il palazzo storico causandone anche il crollo parziale, sono intervenute decine di squadre di pompieri.

In rete sono diversi i video che documentano le terribili quanto spettacolari immagini dell’incendio. Fortunatamente al momento non risultano vittime. La National rail ha fatto sapere tramite una nota che l’interruzione del servizio è previsto fino a fine giornata.

Leggi anche

Carburanti, il governo valuta un decreto sulle accise: il petrolio sopra la soglia dei 100 dollari

di Redazione

Chi è Khamenei junior, il figlio dell’ayatollah che ora guida l’Iran

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»