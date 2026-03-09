Svelato il cast del Grande Fratello Vip, ecco i concorrenti. C’è anche Alessandra Mussolini

ROMA – Dopo la conferma della data di inizio, il Grande Fratello Vip svela il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con lei, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sedici, invece, i concorrenti che dal 17 marzo varcheranno la celebre porta rossa.

IL CAST

Si parte con Antonella Elia (alla seconda parteciapzione) e Adriana Volpe (anche lei alla seconda partecipazione in gara, è stata anche opinionista), per poi passare a Blu Barbara Prezya (modella, attrice e musicista di origini albanesi, nel 2023 ha partecipato a Pechino Express), all’ex Iena Marco Berry (al secolo Marco Marchisio, lo abbiamo visto anche in programmi come “Invisibili” e “Mistero”) e Renato Biancardi (modello e influencer).

E ancora: Nicolò Brigante (ex tronista di Uomini e Donne), Paola Caruso (conosciuta per il suo ruolo di ‘Bonas’ in “Avanti un Altro!”), Dario Cassini (comico, attore, autore e regista. È stato naufrago all’Isola dei Famosi e partecipato a “Zelig” e “Colorado”, oltre ad essere apparso in film come “Ex” di Fausto Brizzi e “Bagnomaria” di Carlo Verdone). Poi Giovanni Calvario (imprenditore, ha preso parte a “Love is Blind” su Netflix), Ibiza Altea (modella italo-americana), Lucia Ilardo (ha partecipato nel 2025 a “Temptation Island” insieme all’allora fidanzato Rosario Guglielmi) e Francesca Manzini (imitatrice, ha vestito i panni di personaggi come Monica Bellucci e Sabrina Ferilli).

Entreranno nella casa anche Alessandra Mussolini (volto noto della politica e della tv), Raimondo Todaro (ballerino, ex professionista di “Ballando con le stelle” ed ex insegnante ad “Amici”), Raul Dumitras (ex volto di Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon, diventata poi tronista di Uomini e Donne) e GionnyScandal (cantante, al secolo Gionata Ruggieri. Nel 2015 ha partecipato ad “Amici”).