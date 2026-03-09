Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine: “È sotto choc”. Striscioni e fiaccolata

ROMA – “Mia sorella è in shock totale, siamo tutti sotto shock“. Così Rachel Birmingham, la sorella di Catherine mamma della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, ha commentato l’ultimo sviluppo arrivato venerdì nella vicenda della famiglia divisa a novembre per decisione dei giudici del Tribunale dei minori dell’Aquila. Con l’ultima decisione arrivata venerdì, su cui ora ci saranno verifiche da parte degli ispettori del ministero della Giustizia, la madre è stata allontanata dai tre bambini (due gemelli di sei anni e una di otto), che a loro volta saranno trasferiti in una nuova struttura spostandoli dalla casa famiglia di Vasto dove vivono da novembre scorso. Con loro, anche se in camere separate, c’era anche la madre, autorizzata a vivere lì nonostante la sospensione della potestà genitoriale, ma ora i giudici, con un’ordinanza, hanno deciso che la donna si debba allontanare da loro perchè, con il suo modo “ostile” e “non collaborativo” rispetto alle assistenti sociali e agli operatori, avrebbe effetti nocivi sull’equilibrio emotivo dei bambini e sulla buona riuscita dell’esperienza in casa famiglia.

LA SORELLA: “CATHERINE HA RIVISTO I BIMBI IN VIDEOCHIAMATA, STRAZIANTE”

Catherine è di origine australiana e la sua famiglia, alla luce della situazione che si è creata, è venuta in Italia. “Siamo venute qui per assisterla, per starle vicino“, ha sottolineato la sorella Rachel. La separazione è avvenuta venerdì sera: la donna è salita sull’auto del marito Nathan Trevallion (con cui avrebbe avuto una lunga discussione, come è stato riportato da diversi quotidiani) e si è allontanata senza rilasciare dichiarazioni. La sorella Rachel racconta di una “videochat” avvenuta con i figli il giorno dopo che sarebbe stata “straziante”.

GLI STRISCIONI FUORI DALLA CASA FAMIGLIA

Intanto, fuori dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano ancora i bambini, sono comparsi degli striscioni: “La famiglia è il fondamento della Chiesa, dividerla è vergognoso“. E ancora: “I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori“. Ieri pomeriggio ci è svolta una fiaccolata, sempre nei pressi della casa famiglia, animata dalla comunità delle famiglie neo-rurali e dal comitato ‘In difesa dei minori’, in segno di vicinanza alla famiglia e per protestare contro le decisioni del Tribunale. Davanti alla casa famiglia sono accorse, in questi giorni, anche persone attirate dalla vicenda e curiosi: sono stati portati anche giocattoli e peluche per i tre bambini.