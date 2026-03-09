L’oroscopo di lunedì 9 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Incarichi, nomine, si parla nuovamente di te. Nuovi amori per chi ha il cuore sincero, aperto e soprattutto paziente.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Se c’è qualcosa che non va in amore, cautela, perché tra oggi e domani potrebbe nascere un momento di forte conflittualità. Ti senti stanco e un po’ nervoso.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Arriva un periodo molto potente anche per chi vuole provare un nuovo assètto nell’ambito professionale. Le coppie forti pensano ad un matrimonio.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
E’ da più di 6 mesi che stai cercando di gestire e risolvere una questione di lavoro importante, restano polemiche con un ente, attento nel compilare carte.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata di grande interesse anche per l’amore. La fortuna può arrivare quando meno te lo aspetti. Avvia progetti senza timori.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Prestigio in aumento, scatti nella carriera, valuta bene nuovi accordi. Passionale in amore: puoi ottenere qualcosa in più.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Anche se hai messo qualche soldo da parte bisogna compensare qualche vecchio debito. C’è chi vuole cambiare lavoro ma non può ma anche chi inizia un programma, progetto senza garanzia, piccole ansie.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Avrai dei momenti di grande fortuna per gli incontri d’amore. Nuove prospettive per il lavoro.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non rovinare questa giornata per nulla. E’ importante ritrovare stabilità, fisicamente sei provato.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
C’è tanto da fare e chi ha una attività in proprio sente che le cose stanno cambiando in meglio. Una buona armonia ti guida verso la serenità. Contatti favoriti. Forse un Cancro può esserci nella tua vita!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Per una banalità potresti spendere troppo. Bisogna fare i conti a seconda della propria attività, troppi incarichi, tensioni in casa.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Potrai veramente andare incontro ad un periodo di rinnovamento. Se stai cercando una nuova attività o vuoi trovare un lavoro migliore puoi guardarti attorno.