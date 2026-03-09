Meteo, le previsioni di lunedì 9 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione non è più forte come nei giorni scorsi. Giornata con cielo molto nuvoloso o spesso coperto su tante regioni. Sono previste alcune precipitazioni su Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia e nel pomeriggio locali su Sardegna e alta Sicilia. Tempo più stabile e asciutto al Nord, ma con foschie o nebbie mattutine sulle zone di pianura.

NORD

Pressione generalmente stabile. Al mattino, cielo molto nuvoloso sulle zone di pianura, anche con foschie o nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore centrali del giorno. Sul resto delle regioni avremo un tempo soleggiato e asciutto dal mattino e fino a sera. I venti soffieranno con moderata intensità da direzioni variabili. Mari generalmente poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione in diminuzione. Il tempo, al mattino risulterà stabile su tutte le regioni, anche se la nuvolosità è prevista in generale aumento specie sul versante adriatico. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che delle piogge potranno bagnare Toscana meridionale, Umbria, zone interne abruzzesi, Lazio; i venti soffieranno prevalente dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi.

SUD e SICILIA

Pressione debole. Una circolazione instabile condiziona il tempo su gran parte delle regioni in questa giornata: precipitazioni diffuse al mattino su Puglia e Basilicata, con fenomeni localmente forti. Altrove il tempo risulterà sempre asciutto. Durante le ore pomeridiane tornerà ad aumentare l’instabilità su Puglia, Calabria, Sicilia orientale e zone interne della Campania. Venti variabili.