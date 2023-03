Pichetto: “Modernizzare i trasporti in chiave green è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia”

ROMA – “Modernizzare i settori del trasporto e della logistica in chiave green è uno degli snodi fondamentali per uno sviluppo sostenibile del Paese. È elemento cardine del processo di decarbonizzazione, dato che questo comparto produce circa un quarto delle emissioni di gas serra in Italia”. Lo dice il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo con un videomessaggio all’evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere.

“È importante – continua il ministro – che affrontiate con decisione la tematica della sostenibilità ambientale. L’impostazione data al Let Expo 2023 è il segnale che i trasporti e la logistica green non sono un problema ma una prospettiva di sviluppo tecnologico e commerciale. Questo Governo conferma sia l’impegno politico che gli stanziamenti per una transizione energetica ed ecologica del vostro settore che consideriamo un perno per la crescita. Per questo ogni iniziativa, idea e progetto sono i benvenuti”, conclude Pichetto Fratin.