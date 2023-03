Terremoto in Umbria, l’epicentro vicino a Perugia

ROMA – Scossa di terremoto nell’Italia centrale: il sisma, di magnitudo 4,4, è avvenuto a cinque chilometri da Umbertide, in provincia di Perugia, alle ore 16.05. La scossa si è verificata a una profondità di dieci chilometri. Lo segnala l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

IL TERREMOTO AVVERTITO IN TUTTO IL CENTRO ITALIA

Sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione civile. La scossa è stata avvertita in tutto il centro Italia.