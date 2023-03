Tg Cultura, edizione del 9 marzo 2023

GENOVA È LA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2023

Genova è la Capitale italiana del Libro 2023. La città è stata scelta dalla giuria, presieduta da Francesco Perfetti, nella rosa di finaliste di cui facevano parte anche Firenze, Lugo (Ra), Nola (Na), San Quirico d’Orcia (Si) e San Salvo (Ch). Una scelta – ha spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – che premia un articolato sistema bibliotecario, le tante iniziative, le visite virtuali delle strutture, il convolgimento di giovani e anziani nei programmi di lettura.

COLLE DER FOMENTO PROTAGONISTI DEL FESTIVAL TIME IN JAZZ

Colle der Fomento a Time in Jazz: band storica della scena hip hop nazionale, la formazione romana sarà tra i protagonisti del festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma dall’8 al 16 del prossimo agosto a Berchidda, in provincia di Sassari. Colle der Fomento – ovvero Danno, Masito e Dj Baro – salirà sul palco di piazza del Popolo la sera di Ferragosto insieme ad altri artisti che verranno annunciati più avanti, per dare vita a un progetto ad hoc per il festival in tema con l’edizione numero trentasei di Time in Jazz che si riconosce nel titolo ‘Futura’ preso in prestito dall’indimenticabile Lucio Dalla.

IL CHIOSTRO DEL BRAMANTE FESTEGGIA PISTOLETTO CON ‘INFINITY’

Cinquanta opere e quattro grandi installazioni site specific. Più di 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Quelli che Michelangelo Pistoletto compie quest’anno e che il Chiostro del Bramante ha deciso di celebrare con una grande mostra che apre la stagione espositiva del rinascimentale spazio romano. Dal 18 marzo al 15 ottobre l’esposizione ‘Infinity. L’arte contemporanea senza limiti’, curata da Danilo Eccher, ripercorrerà l’intera carriera del maestro: dai quadri specchianti, come Metrocubo di Infinito, Venere degli Stracci, Orchestra di stracci e Labirinto, alla serie delle Porte Segno Arte insieme ad Autoritratto di Stelle, fino alle opere più recenti come Terzo Paradiso.

MILANO, BOOK PRIDE TORNA A SUPERSTUDIO MAXI DAL 10 AL 12 MARZO

Dal 10 al 12 marzo torna Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana ospitata negli spazi di Superstudio Maxi, a Milano. Con il tema ‘Nessun luogo è lontano’, questa settima edizione conta più di 180 marchi editoriali, circa 300 tra scrittori, ospiti e autori, le 3 sezioni Book Young, Book Comics e Traiettorie Linguistiche, uno spazio dedicato ai mestieri del libro, ‘Book Academy, e un luogo destinato alla poesia, ‘Poet’s Corner’. Tra i protagonisti attesi alla fiera, Kari Hotakainen, poeta e drammaturgo finlandese, Viktorie Hanisová, scrittrice considerata l’astro nascente della letteratura ceca, e lo scrittore e semiologo Stefano Bartezzaghi.

NAPOLI, NUOVA VITA A PALAZZO FUGA CON L’INTESA MIC-COMUNE

Un centro culturale polifunzionale. Sarà questo il futuro di Palazzo Fuga grazie al progetto voluto dal ministero della Cultura in collaborazione con il Comune di Napoli. Con uno stanziamento di 100 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 15 milioni previsti per l’incremento dei costi delle materie prime, il Real Albergo dei Poveri accoglierà tre grandi istituzioni cittadine: una seconda sede del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove esporre le opere che ora giacciono nei depositi, la Biblioteca Nazionale di Napoli con grandi sale di lettura e una sala conferenza con più di mille posti e una scuola di specializzazione per l’Università Federico II.