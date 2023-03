Grimaldi (Alis): “Con le autostrade del mare 7 miliardi di risparmio all’anno”

ROMA – “Le autostrade del mare hanno fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni. Noi siamo riusciti a ridurre di 7 miliardi all’anno i costi per i cittadini. Le famiglie italiane quando comprano oggi dei beni arrivati al supermercato attraverso l’utilizzo dell’intermodalità possono risparmiare 7 miliardi l’anno”. Lo dice Guido Grimaldi, presidente Alis– Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, nel corso di LetExpo 2023 evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere.

GRIMALDI (ALIS): SU AUTOSTRADE DEL MARE RITARDO LANCINANTE

“I precedenti governi hanno investito pochissimo in infrastrutture e porti. E si è fatto molto peggio: abbiamo avuto gente che si è permessa di dire che servirebbe investire in altro. Noi abbiamo fatto miracoli in questi anni per far decollare le autostrade del mare: siamo arrivati a sottrarre quasi 2 milioni di camion all’anno dalle autostrade rispetto a quello che veniva fatto 20 anni fa, lavorando in situazioni folli. Abbiamo le navi più tecnologiche al mondo che arrivano nei porti e devono fare cose che sono fuori dal normale. Non è stato fatto abbastanza, è stato programmato molto poco e oggi ci troviamo con un ritardo lancinante.”, spiega il presidente di Alis. “Questo governo- aggiunge Grimaldi- mi piace perché è pragmatico e coraggioso e guarda in faccia ai problemi”.

MUSUMECI: AUTOSTRADE DEL MARE ANCORA NON ATTUATE, POSSIAMO ACCELERARE

“Le autostrade del mare, che furono decise nel 2004, a distanza di quasi 20 anni soffrono ancora nella loro piena attualizzazione. Qualcuno è stato diffidente e non ha creduto a questa soluzione. Oggi le norme per il rispetto ambientale le impongono e sono convinto che possiamo dare una accelerazione tutti assieme, pubblico e privato”. Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, lo dice intervistato in occasione di LetExpo 2023. “È impossibile- aggiunge Musumeci- sostituire in mare tutto il movimento. Oggi si sostituisce col mare il 30% del trasporto gommato, ma rimangono le criticità: bisogna accelerare il movimento di carico e scarico, adeguare alcune infrastrutture portuali, potenziare la interconnessione. Sono convinto che su questo terreno possiamo lavorare”.