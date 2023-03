Rocco Schiavone torna su Rai 2: prima puntata il 29 marzo

ROMA – La nuova stagione di ‘Rocco Schiavone’, la quinta, arriva su Rai 2 il 29 marzo. Il pubblico che vuole rivivere, o apprezzare per la prima volta, le avventure del burbero vicequestore romano trapiantato ad Aosta– interpretato da Marco Giallini– può connettersi a RaiPlay: la piattaforma mette a disposizione le prime quattro stagioni. Non solo. Il primo episodio della quinta stagione arriverà online in anteprima, appuntamento il 27 marzo.

CHI È ROCCO SCHIAVONE

Nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, Rocco Schiavone è il protagonista di una serie di romanzi polizieschi trasformati in fortunata serie televisiva dalla coproduzione Rai Fiction-Cross Productions-Beta Film. Nato a Roma, brusco, cupo, facile al turpiloquio, Schiavone viene trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel suo passato si intrecciano amicizie pericolose, un grande amore e senso di giustizia molto personale. Tutto cambia per lui quando l’adorata moglie Marina, interpretata in poetiche apparizioni post mortem da Isabella Ragonese, viene uccisa. Per Schiavone la vita diventa difficile, insopportabile con il trasferimento nel profondo Nord. Solo Marina, parlandogli dall’al di là, riesce a lenire il malessere del vicequestore.