Sicurezza e prevenzione, l’Inail e l’Istituto Galilei di Roma siglano accordo

ROMA – L’Inail e l’Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei di Roma hanno sottoscritto un accordo di collaborazione di durata triennale per realizzare sinergicamente iniziative di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola. Destinate alle studentesse e agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, le azioni si svilupperanno anche attraverso il coinvolgimento dei docenti.

Al centro dell’accordo la sperimentazione di progetti formativi innovativi

In particolare, l’accordo stipulato con l’istituto capitolino prevede la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di interventi formativi, che saranno regolati da specifici accordi attuativi, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, da attivare attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. Un progetto in coerenza con le finalità del protocollo firmato a maggio 2022 tra l’Inail, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro, per realizzare iniziative finalizzate alla cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e per consentire la trasferibilità di modelli didattici efficaci.

Con le tecnologie digitali percorsi coinvolgenti di formazione

Alla base della collaborazione vi è la consapevolezza di quanto sia sempre più importante avvalersi di tecnologie digitali per la formazione professionale. La realtà virtuale in ambito educativo rappresenta uno strumento tecnologico immersivo molto coinvolgente, che enfatizza gli aspetti legati alla sicurezza permettendo di svolgere operazioni considerate pericolose in contesti scolastici e lavorativi, come l’uso di agenti chimici o l’utilizzo di specifiche attrezzature nei laboratori, in totale assenza di rischio.



Didattica interattiva e partecipazione degli studenti

L’Itis Galilei, una delle principali eccellenze sul territorio nazionale, è un istituto all’avanguardia per l’impiego di metodologie interattive e strumenti tecnologici nella didattica e rappresenta un partner valido per avviare una sperimentazione basata sul ricorso ad ambienti virtuali e mezzi multimediali innovativi, grazie alla partecipazione attiva degli studenti anche in fase progettuale e all’adozione di modalità e linguaggi più vicini ai giovani.