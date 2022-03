Ermitage richiede le opere prestate a Milano, Franceschini: “Devono essere restituite”

ROMA – “Il ministero non ha competenza in materia, sono due mostre organizzate dal Comune di Milano e dalle Gallerie d’Italia. Ma mi pare evidente che quando un proprietario chiede la restituzione delle proprie opere queste debbano essere restituite”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, riferendosi alla richiesta che l’Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, ha rivolto a Milano per riavere le opere prestate a Palazzo Reale e Gallerie d’Italia.