Comunali Palermo, botta e risposta Calenda-Miccichè

PALERMO – Botta e risposta a distanza tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Presentando il prossimo candidato sindaco di Azione e +Europa, Fabrizio Ferrandelli, Calenda ha risposto così a una domanda sulle possibili alleanze: “Cuffaro, Miccichè e compagnia non fanno parte del nostro perimetro”. Secca la risposta di Miccichè: “Non capisco perché Calenda continui a dire che Miccichè non fa parte del suo perimetro. “Cuffaro, Miccichè e compagnia non fanno parte del nostro perimetro”. La smetta di ripetere sempre lo stesso ritornello, perché, tra l’altro, io non l’ho mai conosciuto personalmente”.

CUFFARO: “CALENDA STIA SERENO, LA DC NON LO VUOLE“

“L’onorevole Calenda continua a ripetere come un mantra che non vuole stare in coalizione con me e la Dc nuova. Ma si è mai posto la domanda se io e la Dc di Sicilia vogliamo stare in coalizione con lui?“. Lo dice il commissario della Dc nuova in Sicilia, Totò Cuffaro. “Io e la Dc di Sicilia, per agevolargli il compito, gli diamo la risposta anche senza che si sia fatta la domanda – aggiunge -. Non stiamo con chi non ci vuole e quindi non vogliamo stare in coalizione con lui e Azione. Stia sereno e si occupi, se ci riesce, di trovare con chi fare coalizione in Sicilia dato che per fare una coalizione e partecipare ad una tornata elettorale sono necessari i voti”.

FERRANDELLI CANDIDATO SINDACO DI AZIONE E +EUROPA A PALERMO

Azione e +Europa giocano la carta Fabrizio Ferrandelli per la corsa a sindaco di Palermo.

L’annuncio della candidatura è stato dato dal leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa nel capoluogo siciliano. Per Ferrandelli, presidente dell’assemblea nazionale di +Europa e fondatore del movimento ‘I Coraggiosi’, si tratta della terza candidatura a sindaco di Palermo dopo i tentativi del 2012 e del 2017.