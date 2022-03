Roma e le metro ferme per lavori, Gualtieri: “Ci prenderemo insulti, ma la manutenzione non è mai stata fatta”

ROMA – “Ci ha sconcertato la scarsa manutenzione delle metropolitane. C’erano 425 milioni non spesi, stanziati nel 2017. In realtà non è stata mai fatta in questi anni la manutenzione. Siamo riusciti ad evitare la chiusura completa della linea A. Ora stiamo lavorando anche sulla linea C per arrivare allo stesso obiettivo. Ora, come noto, dovremmo chiudere alcune linee la sera per effettuare certi lavori. Dobbiamo rimediare alle cose non fatte. Ci prenderemo gli insulti dei cittadini ma stiamo rimediando alle cose non fatte in passato. Anzi abbiamo negoziato il minor impatto possibile per gli utenti, senza manutenzione i treni non possono circolare per legge, non lo decide il sindaco”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un incontro nella sede della stampa estera con i corrispondenti delle testate internazionali.

LEGGI ANCHE: Roma, tram 8 fermo per sei mesi e chiusura alle 21 per metro A e B. I dettagli