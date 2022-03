Dirigente Turismo Regione Marche: “Bmt vetrina nuova, portiamo 14 operatori”

NAPOLI – “La partecipazione della Regione Marche alla Borsa Mediterranea del Turismo è una scelta nuova, inedita. La scelta, dopo due anni di pandemia senza fiere, è quella di ripartire a sostenere iniziative che vanno a vendere il prodotto Marche e lo fanno su questa piazza nuova presentandosi a Napoli con uno stand e 14 operatori turistici marchigiani selezionati. Veniamo in fiera con l’idea che le Marche siano a tutti gli effetti Mediterraneo e Italia, che abbiano degli elementi attrattivi in questo tipo di vetrina e possano rappresentare bene un prodotto fatto di desiderio di sole, di outdoor, di percorsi all’aria aperta in un contesto in cui ci sono paesaggi e borghi”. Così alla Dire Paola Marchegiani, dirigente settore Turismo della Regione Marche, in vista della 25esima edizione della BMT in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo.

“Le Marche – prosegue – pensano di poter essere ancora una sorpresa sul mercato turistico. Spesso sappiamo che è una regione poco conosciuta e ha tutta la forza di questo luogo, di questa scoperta, che non ti aspetti. Tutta la nostra campagna di comunicazione è stata incentrata sulla figura del ct della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, e lo sarà ancora perché ben rappresenta questa energia vincente, quasi a sorpresa, che emoziona e stupisce. Io credo che la forza delle Marche sia quella di una regione dove puoi sperimentare dal mare alla montagna nel raggio di pochi chilometri, potendosi spostare in poco tempo e sperimentando un tipo di vacanza integrata sempre immersa in un contesto di borghi, arte, città, enogastronomia che non lasciano spazi vuoti. Una vacanza – conclude Marchegiani – densa di esperienze fatta di armonia, colori, paesaggi e gusto”.