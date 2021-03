‘Per aspera ad Astrazeneca’, liceo di Bari celebra avvio vaccinazioni

BARI – Il motto “per aspera ad astra” (“attraverso le difficolta’ le stelle”) è stato mutato in “per aspera ad astrazeneca” per celebrare l’avvio delle vaccinazioni anti Covid sul personale del liceo scientifico Salvemini di Bari. È quanto si legge sulla bacheca social della scuola.

“Oggi 9 marzo il personale del liceo ha ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino – è scritto nel post – che sia di auspicio per il rientro a scuola”.