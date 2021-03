Olimpiadi di Tokyo, vietato l’accesso agli stranieri

ROMA – Il Governo giapponese non consentirà l’accesso agli spettatori in arrivo dai paesi stranieri, alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in programma a Tokyo rispettivamente dal 23 luglio all’8 agosto e dal 24 agosto al 5 settembre. A riferirlo l’agenzia di stampa Kyodo, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19. Il Governo, secondo Kyodo, avrebbe preso questa decisione, a causa delle preoccupazioni espresse dalla popolazione giapponese sui rischi della diffusione del virus e della proliferazione di varianti, ancora più contagiose, nei diversi paesi. Ad aprile, dovrebbero arrivare la decisione sul numero di spettatori che potranno partecipare ai vari eventi delle Olimpiadi.