Tg Musica, edizione del 9 marzo 2021

ACHILLE LAURO PUBBLICA AD APRILE IL NUOVO ALBUM, ‘LAURO’

Ha aspettato la fine dell’esperienza al Festival di Sanremo Achille Lauro per annunciare l’arrivo del suo nuovo album. Uscirà il 16 aprile ‘Lauro’, un lavoro scritto e prodotto, come si legge in un post Instagram del rapper, “Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”. Dopo ‘Solo noi’, è ‘Marilù’ l’ultimo singolo estratto, brano che l’artista romano ha presentato in anteprima nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo. ‘Lauro’ è già disponibile in pre-order;

SANREMO 2021, TUTTI I DISCHI DEI TALENTI IN GARA IN USCITA

Si è concluso il Festival di Sanremo ma, come ripeteva il claim della kermesse, la musica non si ferma mai. E, nelle prossime due settimane, la lista dei dischi dei cantanti in gara in uscita è lunga. Si inizia il 12 marzo con la pubblicazione di ‘Sono io’, secondo lavoro di Wrongonyou vincitore del premio della critica nella sezione Nuove Proposte. Dallo stesso giorno saranno disponibili ‘Tribù Urbana’ di Ermal Meta, ‘Meridionale’ di Aiello e ‘Dieci’ di Annalisa. Il 19 marzo sarà il turno del primo disco omonimo di Madame, di ‘E vissero feriti e contenti’ di Ghemon e di ‘Teatro dell’ira Vol. I’ dei vincitori Maneskin.

STING LANCIA IL SINGOLO CON HERBIE HANCOCK. IN ARRIVO IL NUOVO DISCO

Dopo aver cantato con Zucchero in ‘September’, Sting continua a lanciare duetti. Il cantautore pubblica l’11 marzo ‘My funny Valentine’, il nuovo singolo che lo vede collaborare con il pianista e compositore Herbie Hancock. Il rapporto tra i due nasce nell’ormai lontano 2005 quando registrarono la versione originaria del pezzo, colonna sonora del film giapponese ‘Ashura’. ‘My funny Valentine’, così come ‘September’, anticipa il prossimo disco di Sting, ‘Duets’, in uscita il 19 marzo. Una collezione di duetti con voci del calibro di Mary J. Blidge, Charles Aznavour e Shaggy;

LUCIO DALLA, DOPO 30 ANNI TORNA NEGLI STORE ‘GENIALE?’

Nel 1991 Lucio Dalla pubblicava uno dei suoi album meno conosciuti. Una raccolta di inediti registrati tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli, prima del grande successo avuto con brani come ‘4/3/1943’, ‘Piazza grande’, ‘Il gigante e la bambina’ e ‘Itaca’. Trent’anni dopo, quel disco che usciva con il titolo di ‘Geniale?’ torna disponibile in versione rimasterizzata. Esce il 12 marzo un cofanetto che aggiunge al lavoro brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta la storia.