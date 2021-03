Il Parlamento europeo revoca immunità ai deputati catalani Puigdemont, Comin, Ponsati

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La sessione plenaria del parlamento europeo di marzo ha deciso per la revoca dell’immunità parlamentare ai deputati catalani Carles Puigdemont (400 a favore, 248 contrari e 45 astenuti), Antoni Comin (404 a favore, 247 contrari e 42 astenuti) e Clara Ponsati (404 a favore, 247 contrari e 42 astenuti).

I votanti in totale erano 693. I tre eurodeputati si erano resi protagonisti del tentativo di organizzare un referendum per l’indipendenza della comunità autonoma spagnola della Catalogna nel novembre 2018 ed erano stati poi costretti a lasciare la Spagna per non finire in carcere. Ora il dossier passerà nelle mani della giustizia belga che avrà l’ultima parola sul caso.

