VIDEO | Coronavirus in gravidanza, pediatri Sip: “Improbabile contagio mamma-figlio”

ROMA – “La trasmissione del Coronavirus in gravidanza, dalla madre al bambino, e’ estremamente improbabile”. Lo dichiara alla Dire Rino Agostiniani, vicepresidente della Societa’ italiana di Pediatria (Sip), confermando che in caso di positivita’ materna ci sono delle precauzioni da mettere in atto per evitare che il contagio avvenga nei periodi successivi alla nascita.

“Sicuramente il latte materno non e’ un elemento di rischio- prosegue Agostiniani- ma e’ anche un elemento fortemente protettivo nei confronti dell’infezione per il bambino. Quindi l’indicazione e’ di far prendere il latte della mamma ai bambini. Andra’ valutato- conclude il pediatra- se fare un allattamento direttamente al seno, oppure se dare il latte spremuto. In ogni caso il latte della mamma resta un caposaldo della gestione”.