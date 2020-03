Matera, detenuti si rifiutano di rientrare nelle celle, uno di loro sale sul tetto per protesta

POTENZA – La protesta dei detenuti arriva anche nel carcere di Matera. Da quanto si è appreso questa mattina gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e la guardia di finanza sono dovuti intervenire per contenere la protesta di una decina di detenuti in protesta per le restrizioni ai colloqui con i visitatori imposte per l’emergenza coronavirus. In particolare i detenuti si sarebbero rifiutati di rientrare nelle celle e uno sarebbe anche salito sul tetto. Il questore di Matera Luigi Liguori sta seguendo direttamente la vicenda, in contatto con i vertici delle altre forze di polizia.