Blocco stradale in atto davanti alle carceri di Poggioreale e Secondigliano

NAPOLI – Un gruppo di familiari dei detenuti del carcere di Secondigliano sta protestando all’esterno della struttura carceraria di Napoli. È in atto un blocco stradale per chiedere, come sta accadendo in molti penitenziari italiani, amnistia per i detenuti al fine di evitare un contagio da coronavirus. La stessa protesta è stata attuata in precedenza fuori alla casa circondariale di Poggioreale. Proteste e momenti di tensione anche nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove alcuni detenuti sono saliti sui tetti della struttura.

PARENTI IN PROTESTA ANCHE OGGI FUORI DAL CARCERE DI POGGIOREALE

I parenti dei detenuti della casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, stanno protestando fuori all’istituto in via Nuova Poggioreale. É in atto un blocco stradale all’esterno della struttura. I familiari dei reclusi, dopo la stressa sui colloqui decisa per contenere il contagio del coronavirus, chiedono l’amnistia per i detenuti nelle carceri per evitare un proliferare del Covid-19.

