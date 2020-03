Coronavirus, l’allarme dell’Iss: “Sta cominciando a circolare a Roma, servono deterrenti”

ROMA – “A Roma il virus sta gia’ cominciando a circolare, anche se le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ne dobbiamo prendere atto perche’ altrimenti si fa il ‘patatrac’ come a Lodi di nuovo. Solo che stavolta eravamo avvertiti”. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss), intervenuto sull’emergenza coronavirus a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

“È chiaro che bisogna anche in qualche modo usare dei deterrenti per chi se ne va in giro, crea assembramenti o fa le feste nei locali chiusi in questo periodo, perche’ e’ da incoscienti“, ha sottolineato Rezza.