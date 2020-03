ROMA – Stasera su Rai arrivano i nuovi episodi del Commissario Montalbano, mentre su Rete 4 spazio all’emergenza Coronavirus protagonista di Quarta Repubblica. Per chi avesse voglia di cinema la scelta è tra il biopic sulla vita di Grace Kelly, il tarantiniano Django Unchained e la commedia intramontabile Tre uomini e una gamba, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Rai 1

Rai 2

Hawaii Five 0 | 21.20

Serie tv. Dopo il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia, la Five-0 inizia ad indagare sul personale di un laboratorio sottomarino intento a studiare, teoricamente, gli effetti delle colate laviche sull’ecosistema dei fondali.

Rai 3

Grace di Monaco | 21.45 Biopic sulla vita di Grace Hollywood 1956: la star del cinema Grace Kelly lascia l’America e il mondo della celluloide per sposare il principe Ranieri e ritirarsi a Monaco. Sei anni dopo, la favola d’amore tra la diva e il principe scricchiola sempre più. Rete 4

Quarta Repubblica | 21.25

Torna l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica.

Canale 5 Geostorm – PrimaTv | 21.40 Spettacolare disaster movie con Gerard Butler diretto dal produttore di Independence Day. Un’epica catastrofe climatica sta per abbattersi sulla Terra. Italia 1 Tre uomini e una gamba | 21.20 Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro primo film. Giacomo deve sposarsi in Puglia con la figlia del suo capo: Giovanni e Aldo lo accompagnano in un esilarante viaggio. La7 L’impero del sole | 21.15 Film drammatico del 1987 diretto da Steven Spielberg, tratto dall’omonimo romanzo, parzialmente autobiografico, di J. G. Ballard del 1984. Protagonista un ragazzo di dodici anni che durante l’evacuazione di Shanghai viene separato dai genitori e finisce in un campo di concentramento. Tv8 Django – Unchained | 21.15

1858, da qualche parte in Texas. Il Dottor King Schultz (Christoph Waltz), ex dentista e cacciatore di taglie tedesco, rintraccia lo schiavo Django (Jamie Foxx) per chiedergli aiuto nel riconoscere i fratelli Brittle in cambio della libertà.