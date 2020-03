Coronavirus, Emiliano: “In Puglia rientrate più di 9.000 persone”

ROMA – “Il totale delle persone che si sono autosegnalate per essere rientrate in Puglia assommano a 9.362. Solo ieri erano due mila”. Lo dice il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ad Agorà. Emiliano osserva che si tratta di persone che “sanno che in Puglia il sistema sanitario funziona e quindi nella scelta preferiscono stare qui piuttosto che al nord”.

“PER COVID MAX 400 IN RIANIMAZIONE E 1200 RICOVERI”

“Noi potremo arrivare a raddoppiare” le situazioni di “complessità, e cioè a circa 400 posti di posti di rianimazione riservati a malati di coronavirus e a 1200 persone contagiate ricoverate. Se superiamo questo picco siamo in difficoltà”, dice Emiliano ad Agorà.