Continuità territoriale, al via cinque nuove rotte da e per la Sardegna

CAGLIARI – Entrano nella fase operativa le nuove rotte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. A partire da questo fine settimana sono stati infatti messi in vendita i biglietti relativi ai cinque collegamenti per i quali sono pervenute offerte, passaggio fondamentale verso l’avvio del nuovo modello di servizio che entrerà pienamente a regime con l’inizio della stagione “iata summer”, il 29 marzo 2026.

LE ROTTE

Questo lo schema previsto: Cagliari-Roma Fiumicino affidato a Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica); Cagliari- Milano Linate ad Aeroitalia (nuova continuità territoriale); Olbia-Roma Fiumicino ad Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica); Olbia-Milano Linate (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica); Alghero- Roma Fiumicino (nuova continuità territoriale).

Per quanto riguarda invece Alghero-Milano Linate, il servizio sarà garantito da Ita Airways tramite proroga del vecchio regime, in attesa di nuova gara dedicata. “La nuova continuità territoriale introduce miglioramenti significativi rispetto al sistema precedente- spiega l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca-. In primo luogo, una riduzione netta delle tariffe: i residenti e gli aventi diritto possono oggi acquistare un biglietto di andata e ritorno con un risparmio medio di circa 30 euro a persona, che diventa pari o superiore ai 100 euro per una famiglia di quattro persone”. Per l’esponente della giunta Todde “un risultato tutt’altro che scontato, ottenuto nel rispetto delle regole europee e in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da forte concorrenza e carenza di aeromobili”.

Accanto alla riduzione dei prezzi, ricorda Manca, il nuovo modello garantisce un numero complessivo maggiore di frequenze, una migliore distribuzione degli orari e, soprattutto, un ampliamento delle categorie agevolate: “Oltre ai residenti, beneficiano delle tariffe calmierate anche i parenti dei residenti e i lavoratori, per l’intero arco dell’anno, rafforzando il diritto alla mobilità e rispondendo a esigenze reali di studio, lavoro e relazioni familiari”.

Per quanto riguarda la rotta Alghero-Milano Linate, non coperta in questa fase dalla nuova gara, “il collegamento è stato messo in sicurezza grazie alla proroga del servizio esistente- rimarca l’assessora-. Ita Airways continuerà dunque a garantire la tratta fino al termine della stagione ‘iata summer’ prevista per fine ottobre. Nel frattempo, la Regione provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando dedicato”. Resta inoltre aperta, per circa un mese e fino alla conclusione definitiva delle procedure di gara, “la possibilità per altri vettori di aderire al servizio senza compensazione economica- spiega Manca-. Come già avvenuto per tre rotte. Una scelta che, oltre a rafforzare il servizio, consente alla Regione di liberare risorse pubbliche da destinare ad altre politiche per la mobilità”.

La compagnia che opererà sulle cinque rotte assegnate, fa sapere quindi l’assessora, ha già avviato un importante lavoro di potenziamento dei servizi a favore dei passeggeri, “siglando accordi di interlinea con alcuni dei principali vettori internazionali, tra cui Air France, Klm, Delta e Qatar Airways. Sui siti delle compagnie è già possibile effettuare prenotazioni uniche per i viaggi in prosecuzione da Roma e Milano, riducendo il rischio di perdere le coincidenze internazionali”.