lunedì 9 Febbraio 2026

Abodi: “I tifosi hanno diritto a fare ricorso per le trasferte vietate”

"Io non mi rassegnerò mai all'idea che per la delinquenza di pochi, che non sono tifosi, debbano pagare i tifosi"

di Marta TartariniData pubblicazione: 9-2-2026 ore 17:14Ultimo aggiornamento: 9-2-2026 ore 17:14

ROMA – Il ricorso? “È un diritto e quindi si può esercitare il diritto”. Lo dice il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di conferenza stampa a Palazzo Chigi, a chi gli chiede dei ricorsi sulle trasferte vietate presentati dai tifosi dopo che nelle scorse settimane, il Viminale, a seguito agli scontri in autostrada tra ultras, ha adottato il divieto di trasferte fino a fine stagione per i tifosi di Lazio, Napoli, Roma e Fiorentina.

“Questo – aggiunge Abodi – è un modo differente di manifestare un dissenso, anche a tutela peraltro della volontà della stragrande maggioranza di tifosi veri che vogliono andarsi a vedere la propria squadra in trasferta, anche con la famiglia, anche per conoscere una città, anche per godere delle bellezze di questa città. Io non mi rassegnerò mai all’idea, nel rispetto assoluto che ho nei confronti di chi ha il difficile e delicato compito di gestire l’ordine pubblico e la sicurezza, ovvero il ministero dell’Interno e soprattutto il Ministro con il quale sono in assoluta sintonia, che per la delinquenza di pochi, che non sono tifosi, debbano pagare i tifosi”.

