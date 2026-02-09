Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 febbraio 2025

È MORTO ANTONIO ZICHICHI, PADRE DEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

Si è spento a 96 anni Antonino Zichichi, gigante della fisica italiana. Dal Cern alla scoperta dell’antideutone, fino alla creazione dei laboratori del Gran Sasso e del centro di Erice, ha segnato la ricerca del Novecento. Divulgatore carismatico, ha unito scienza e fede in un dialogo incessante. “Un gigante del nostro tempo”, lo ricorda Giorgia Meloni. Anche Elly Schlein esprime profondo cordoglio per la perdita di una “mente illustre”. Con lui scompare un pioniere che ha spiegato i segreti del cosmo a intere generazioni.

RIDER. PER GLOVO CONTROLLO GIUDIZIARIO PER CAPORALATO

Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai 40mila rider in tutta Italia sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e fino all’81% meno della contrattazione collettiva. Ad esempio un lavoratore afghano ha testimoniato di aver effettuato una consegna percorrendo 4,8km mentre pioveva per una retribuzione di 2,72 euro. Il Pd sottolinea che questa situazione richiede “una risposta legislativa immediata” e rilancia la proposta del salario minimo.

LEGAMBIENTE: DIMINUISCE SMOG, SOLO 13 CITTÀ SOPRA LIMITI PM10

Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti di PM10. Palermo ha la maglia nera, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. Nel 2024 erano 25, 18 nel 2023 e 29 nel 2022. È quanto emerge dal rapporto ‘Mal’Aria di città 2026’ di Legambiente. L’associazione osserva che “si tratta di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma non si deve abbassare la guardia”. Al governo chiede “di rafforzare, e non indebolire, le politiche per la qualità dell’aria, intervenendo su trasporti, riscaldamento domestico, industrie, agricoltura e allevamenti intensivi”.

SANREMO. MELONI: CONTRO DI ME SATIRA, CONTRO SCHLEIN SESSISMO

“Quando attaccano me è satira, quando toccano la Schlein diventa sessismo”. Giorgia Meloni torna sulla polemica del weekend sul Festival di Sanremo, con la rinuncia del comico Andrea Pucci alla co-conduzione dopo le accuse di sessismo e omofobia. La premier parla di censura e punta il dito sulla “deriva illiberale della sinistra”. Accuse respinte dall’opposizione. “L’attenzione del Governo dovrebbe restare sui temi sociali”, commenta la segretaria del Pd, Elly Schlein. Per Giuseppe Conte “a Meloni interessano i comici, non i problemi reali degli italiani come salari e sanità”.