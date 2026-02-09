Roma, Campus bio-medico: “Formati oltre 1.400 dipendenti sulle soft skills”

ROMA – 1.454 partecipanti con un’adesione pari all’83% e un gradimento del 95%. Sono questi alcuni dei numeri principali che raccontano ‘Key Skills – Il futuro insieme: valori in azione’, il programma di formazione promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e rivolto a tutti i dipendenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze trasversali oggi centrali nel contesto sanitario. Il percorso è stato ideato e realizzato in collaborazione con la società Coreconsulting e altro non rappresenta che una nuova applicazione del principio della persona al centro che caratterizza da sempre il modello del Policlinico, tanto nella cura dei pazienti quanto nella crescita dei propri collaboratori.

UN PERCORSO DI 28 ORE TRA ATTIVITÀ IN AULA E MODULI ONLINE

Dai medici agli infermieri, dai tecnici al personale amministrativo, il progetto ha coinvolto in modo trasversale tutte le professionalità del Policlinico grazie a un percorso di 28 ore strutturato tra attività in aula e moduli online. La programmazione, estesa lungo tutto il 2025 e con sessioni distribuite su più fasce orarie, ha consentito ai dipendenti di reparti e uffici di partecipare senza interrompere operatività e continuità assistenziale, favorendo un confronto diretto tra ruoli diversi e creando un ambiente di apprendimento realmente condiviso. Nel percorso è stato dedicato ampio spazio alle competenze che sostengono la qualità del lavoro in sanità: dall’analisi dei problemi alla capacità di trovare soluzioni efficaci, dalla comunicazione tra colleghi e con i pazienti al lavoro in team. Sono stati approfondite anche la costruzione di relazioni positive, la pianificazione accurata delle attività e la gestione del cambiamento, sempre più rilevanti in un settore che richiede attenzione ai dettagli, responsabilità e rapidità di adattamento.

TOSTI: “TAPPA IMPORTANTE NEL CAMMINO DI CRESCITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ”

“Il progetto Key Skills– afferma il presidente della Fondazione, Carlo Tosti– rappresenta una tappa importante nel cammino di crescita della nostra comunità. La missione del Policlinico Campus Bio-Medico, sintetizzata dalla formula ‘la Scienza per l’Uomo’, si realizza non solo attraverso le conoscenze specialistiche, ma anche nel modo in cui lavoriamo in squadra e affrontiamo le sfide di ogni giorno. Questa iniziativa contribuisce a consolidare un linguaggio e una cultura comuni e a migliorare l’esperienza di tutti coloro che scelgono di affidarsi alle nostre cure”.

SORMANI: “VALORE DI UN PERCORSO CHE VA OLTRE LE SINGOLE SESSIONI D’AULA”

“In sanità- aggiunge l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico, Paolo Sormani– la qualità dell’assistenza dipende sempre più dalla capacità di integrare le competenze tecniche e le soft skills. Il nostro lavoro è fatto di processi complessi, interazioni tra professionalità diverse e responsabilità condivise. Da qui nasce Key Skills: un progetto pensato per rafforzare l’organizzazione attraverso la crescita delle persone e per sostenere l’umanizzazione delle cure”. “I risultati ottenuti- prosegue- sottolineano il valore di un percorso che va oltre le singole sessioni d’aula e che rappresenta una base concreta per continuare a progredire, a beneficio dell’ambiente di lavoro e dei pazienti. Desidero ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per l’adesione vasta e partecipata: il loro contributo e il loro impegno hanno dato ancor più valore all’iniziativa”.

VECCHIO: “EFFICACIA DI UN MODELLO CHE METTE AL CENTRO LE PERSONE”

“Key Skills- conclude il direttore delle Risorse Umane della Fondazione, Salvatore Vecchio– è stato ideato come un corso formativo trasversale, capace di coinvolgere tutti i professionisti e di adattarsi alle esigenze organizzative del Policlinico. La modalità blended, la suddivisione delle giornate in aula e l’attenzione alla flessibilità hanno favorito una partecipazione ampia e consapevole. I livelli di adesione e gradimento confermano l’efficacia di un modello che mette al centro le persone e genera engagement, cooperazione e sviluppo di nuove abilità nella prassi quotidiana“. L’iniziativa ha preso il via con un assessment preliminare volto a rilevare i bisogni formativi e prevederà quale ultimo atto conclusivo un test finale per valutare i progressi raggiunti e indirizzare le successive azioni di sviluppo e di formazione.