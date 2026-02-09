Stadio Dall’Ara, è scontro in Consiglio comunale: “Un impianto attivo due domeniche al mese è solo un costo”

BOLOGNA – “Prendiamo atto dell’apertura del sindaco alla valutazione di uno stadio privato in un’altra area, ma in questo modo non si risolve il problema del Dall’Ara”: così Alberto Zanni, presidente di Confabitare e aspirante primo cittadino di Bologna, replica alle ultime dichiarazioni di Matteo Lepore. Per Zanni l’ipotesi di un nuovo stadio “è uno scenario legittimo, ma oggi puramente teorico. Si parla di aree dismesse, concorsi di idee, rifunzionalizzazioni future: tutte ipotesi da valutare nel lungo periodo, mentre il Dall’Ara è ora sottoutilizzato e non ha una prospettiva chiara”.

Nel frattempo, “dire che il Dall’Ara non può essere venduto perché è patrimonio della città e dello Stato è una semplificazione. La legge consente la cessione di beni pubblici vincolati, seguendo procedure di evidenza pubblica, con il coinvolgimento della Soprintendenza e clausole di tutela”, sottolinea il candidato di Una Nuova Bologna, insistendo sui vantaggi di uno impianto utilizzato tutta la settimana: “Uno stadio che funziona due domeniche al mese è un costo. Uno stadio che vive tutto l’anno è un’infrastruttura virtuosa: negozi aperti, servizi, sport di base, eventi e posti di lavoro. Una presenza quotidiana che porta sicurezza valorizzando il quartiere”. E se il Comune “non è in grado di compiere questo passo- insiste Zanni- è legittimo valutare anche l’ipotesi della cessione”.

Il tema stadio, intanto, ha tenuto banco oggi anche in Consiglio comunale. “Da mesi- lamenta Gabriele Giordani (Fdi)- chiediamo lumi e aspettiamo un’udienza conoscitiva. La scorsa settimana in Question time nessuno ha risposto e lunedì abbiamo chiesto nuovamente dei 40 milioni vincolati e di un loro eventuale svincolo”.

Ma la situazione appare in stallo e ciò “dimostra in modo lampante mancanza di serietà e progettualità. Servono interventi e risposte precise, i cittadini e i tifosi sono stanchi di essere presi in giro e non lo meritano”, aggiunge il meloniano. “La squadra e la città stanno perdendo un’occasione importante per le scelte di questa amministrazione. Abbiamo letto le dichiarazioni ondivaghe del sindaco- attacca Matteo Di Benedetto (Lega)- e sappiamo che l’interlocuzione era stata negativa sulla possibilità di nuovi stadi”. Ora però il sindaco apre a questa ipotesi e allora “domando: non è che qualcuno- afferma il leghista- vorrebbe portare Saputo a investire su un terreno in cui oggi sorge un centro commerciale che sta fallendo, magari per aiutare qualche realtà amica?”.

Passando alla maggioranza, “stupiscono i soliti attacchi della destra- replica Detjo Begaj (Coalizione civica)- come se il progetto della ristrutturazione del Dall’Ara non fosse stato concordato da Comune e società e presentato assieme, come se qualcuno avesse trascinato la società con una corda a presentarlo. Evidentemente non è andata così, ma tanto la colpa dev’essere sempre data all’amministrazione, che ha persino messo 40 milioni che, ne abbiamo già discusso, potevano essere usati per altre politiche”. Si è deciso in questa direzione anche per evitare “che venissero disboscati i Prati di Caprara”, aggiunge poi Begaj, “dopodichè chi ci deve mettere i soldi? Questo è il tema più complicato, perchè i presidenti e i giocatori vanno e vengono ma il Bologna e il Dall’Ara restano”.

Oggi c’è chi dice “fate favori ad altri”, afferma infine Claudio Mazzanti (Pd), ma “andiamo a vedere gli altri chi erano nelle operazioni portate avanti da ex candidati sindaci contro sindaci di centrosinistra e lì si scopre il giochino”.