Torre dei Conti, scongiurato il rischio di un crollo generale

ROMA – “I lavori di emergenza sulla torre dei Conti, decisi dopo il crollo del 3 novembre scorso, sono in corso. Si è scongiurato il rischio di un crollo generalizzato, paventato dopo il 3 novembre. Anche se all’interno restano criticità”. Così il presidente della commissione Pnrr, Giovanni Caudo, nel corso della commissione Pnrr del Comune di Roma che si è svolta a largo Corrado Ricci, sotto il monumento. “Dopo il crollo- ha aggiunto Caudo- è stata stipulata una convenzione tra Roma Capitale, Vigili del fuoco e Prefettura per permettere gli interventi di messa in sicurezza sulla torre. La convenzione durava tre mesi ma sarà prorogata di un mese. Attualmente l’immobile è ancora sequestrato da parte della magistratura e il lavoro interno non è svolto della ditta dell’appalto”.