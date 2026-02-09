lunedì 9 Febbraio 2026

Al Cio la cerimonia d’apertura dei Giochi è piaciuta molto

E secondo il Comitato Olimpico "per il 70% dei commenti è stata la più bella di sempre"

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 9-2-2026 ore 12:52Ultimo aggiornamento: 9-2-2026 ore 12:52

C’è ancora grande soddisfazione da parte del Cio per la Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.
“Rifletteva lo spirito italiano e l’italianità, stando ai commenti è davvero piaciuta a tutti”, ha detto il direttore esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, Christophe Dubi, nel consueto punto stampa quotidiano di Milano Cortina 2026.
“Dal 90% dei commenti è emerso che per il 70% si è trattato della più bella Cerimonia dei Giochi. Inoltre per il 90% sarà fonte di ispirazione per guardare i Giochi e per il 90% degli spettatori è stato un fiore all’occhiello”.

