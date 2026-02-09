Al Cio la cerimonia d’apertura dei Giochi è piaciuta molto

C’è ancora grande soddisfazione da parte del Cio per la Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

“Rifletteva lo spirito italiano e l’italianità, stando ai commenti è davvero piaciuta a tutti”, ha detto il direttore esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, Christophe Dubi, nel consueto punto stampa quotidiano di Milano Cortina 2026.

“Dal 90% dei commenti è emerso che per il 70% si è trattato della più bella Cerimonia dei Giochi. Inoltre per il 90% sarà fonte di ispirazione per guardare i Giochi e per il 90% degli spettatori è stato un fiore all’occhiello”.