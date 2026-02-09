“Basta soldi a Kiev”: domani alla Camera ‘debutta’ il gruppo di Vannacci

ROMA – Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera dei Deputati nel segno della difesa degli interessi nazionali. Martedì pomeriggio è infatti previsto l’arrivo in Aula alla Camera del DL Ucraina, che prevede l’ennesimo invio di soldi a Zelensky.

“Noi riteniamo – dichiarano i deputati ‘vannacciani’ Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello – che inviare ulteriori armamenti a Zelensky non aiuti il processo di pace, e una pace raggiunta oggi offrirebbe agli stessi Ucraini condizioni migliori rispetto ad una pace raggiunta domani. Aggiungiamo che inviare ulteriori miliardi di euro di soldi degli Italiani in mani che non sempre hanno brillato per onestà, vedasi i recenti fatti di cronaca di corruzione di uomini vicinissimi a Zelensky, non tutelano gli interessi degli Italiani. Preferiremmo che quei soldi venissero utilizzati per la sicurezza degli Italiani, per aumentare il numero delle forze dell’ordine oggi purtroppo inadeguato dinanzi all’escalation criminale che attanaglia le nostre città. Per questi motivi abbiamo presentato un emendamento in tal senso, vediamo quanti patrioti nel centrodestra voteranno a favore degli Italiani e soprattutto quanti assenti ci saranno tra le file della Lega che da mesi dice di non voler più inviare aiuti a Zelensky ma poi, nei fatti, si smentisce clamorosamente e vota sempre a favore”.