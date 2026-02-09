lunedì 9 Febbraio 2026

“Basta soldi a Kiev”: domani alla Camera ‘debutta’ il gruppo di Vannacci

Martedì pomeriggio è infatti previsto l'arrivo in Aula alla Camera del DL Ucraina, che prevede l'ennesimo invio di soldi a Zelensky

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 9-2-2026 ore 12:37Ultimo aggiornamento: 9-2-2026 ore 12:37

ROMA – Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera dei Deputati nel segno della difesa degli interessi nazionali. Martedì pomeriggio è infatti previsto l’arrivo in Aula alla Camera del DL Ucraina, che prevede l’ennesimo invio di soldi a Zelensky.

“Noi riteniamo – dichiarano i deputati ‘vannacciani’ Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello – che inviare ulteriori armamenti a Zelensky non aiuti il processo di pace, e una pace raggiunta oggi offrirebbe agli stessi Ucraini condizioni migliori rispetto ad una pace raggiunta domani. Aggiungiamo che inviare ulteriori miliardi di euro di soldi degli Italiani in mani che non sempre hanno brillato per onestà, vedasi i recenti fatti di cronaca di corruzione di uomini vicinissimi a Zelensky, non tutelano gli interessi degli Italiani. Preferiremmo che quei soldi venissero utilizzati per la sicurezza degli Italiani, per aumentare il numero delle forze dell’ordine oggi purtroppo inadeguato dinanzi all’escalation criminale che attanaglia le nostre città. Per questi motivi abbiamo presentato un emendamento in tal senso, vediamo quanti patrioti nel centrodestra voteranno a favore degli Italiani e soprattutto quanti assenti ci saranno tra le file della Lega che da mesi dice di non voler più inviare aiuti a Zelensky ma poi, nei fatti, si smentisce clamorosamente e vota sempre a favore”.

Leggi anche

Meloni: “Pucci a stento so chi è, ma la censura è insopportabile”

di Redazione

Treni nel caos a Bologna, il Mit sui sabotaggi: “Chiederemo i danni ai responsabili”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»