Giochi 2026, gli azzurri del curling battono gli Usa 7-6. Dove e quando vedere la semifinale in tv

Gli Usa chiudono aritmeticamente al terzo posto e ritroveranno gli azzurri nella corsa alla finale per l'oro Olimpico

ROMA – Termina con una vittoria il girone di qualificazione del doppio misto di curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. In uno scontro diretto per il secondo posto in classifica, la coppia dell’Italia supera 7-6 gli Stati Uniti, raggiungendoli per numero di vittorie (sei a testa), ma piazzandosi davanti proprio per effetto del successo ottenuto contro il team a stelle e strisce.

Nella semifinale, in programma alle 18.05, si ripeterà questa sfida: gli Usa chiudono infatti aritmeticamente al terzo posto, quindi ritroveranno gli azzurri nella corsa alla finale per l’oro Olimpico di Milano Cortina 2026.

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE CON GLI USA

La semifinale del doppio misto di curling sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai: verrà trasmessa in diretta su Rai 2 oggi intorno alle 18:05. La diretta sarà disponibile anche su RaiPlay in livestreaming.

La gara sarà visibile in diretta anche su Eurosport tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision o Amazon Prime Video Channels, dove è possibile seguire tutte le gare delle Olimpiadi 2026.

