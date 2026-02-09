Giochi 2026, gli azzurri del curling battono gli Usa 7-6. Dove e quando vedere la semifinale in tv

ROMA – Termina con una vittoria il girone di qualificazione del doppio misto di curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. In uno scontro diretto per il secondo posto in classifica, la coppia dell’Italia supera 7-6 gli Stati Uniti, raggiungendoli per numero di vittorie (sei a testa), ma piazzandosi davanti proprio per effetto del successo ottenuto contro il team a stelle e strisce.

Nella semifinale, in programma alle 18.05, si ripeterà questa sfida: gli Usa chiudono infatti aritmeticamente al terzo posto, quindi ritroveranno gli azzurri nella corsa alla finale per l’oro Olimpico di Milano Cortina 2026.

𝐌𝐎𝐒𝐀𝐍𝐄𝐑-𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 🇮🇹🤩



Importante vittoria nell’ultima partita del round robin, in quella che è stata un’anticipazione della semifinale: la coppia azzurra, infatti, affronterà nuovamente il team USA per strappare l’accesso… pic.twitter.com/DlL3b5qPoZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 9, 2026

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE CON GLI USA

La semifinale del doppio misto di curling sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai: verrà trasmessa in diretta su Rai 2 oggi intorno alle 18:05. La diretta sarà disponibile anche su RaiPlay in livestreaming.

La gara sarà visibile in diretta anche su Eurosport tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision o Amazon Prime Video Channels, dove è possibile seguire tutte le gare delle Olimpiadi 2026.