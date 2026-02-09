Uova ritirate per rischio salmonella: ecco i prodotti coinvolti

ROMA – Uova ritirate dal mercato per rischio salmonella: il ministero della Salute, nelle scorse ore, ha disposto il ritiro precauzionale di alcuni lotti di uova fresche a causa di un possibile rischio microbiologico: potrebbero contenere Salmonella enteritidis. L’invito, a chi dovesse aver acquistato i lotti coinvolti, è a non consumarli e riportarli al mercato.

L’allerta riguarda uova distribuite sia in confezioni singole sia in cartoni, e interessa più lotti con date di scadenza ravvicinate. La comunicazione ufficiale, pubblicata sil sito del ministero nella parte dedicata alle allerte alimentari, porta la data del 6 febbraio ma è stata pubblicata solo sabato 8 febbraio.

QUALI SONO I PRODOTTI INTERESSATI

Oggetto del richiamo sono le uova fresche di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Serroni, commercializzate sia in cartoni interi sia nelle classiche confezioni da sei. Il provvedimento riguarda tutti i lotti con date di scadenza comprese tra il 18 febbraio 2026 e il 25 febbraio 2026, relativi alle categorie M, L e XL.

Il ritiro è stato disposto dalla stessa azienda produttrice a scopo cautelativo, in seguito al sospetto di contaminazione da salmonella enterica subsp. Enteritidis, una sottospecie di Salmonella enterica. Le uova interessate sono state prodotte dall’Azienda agricola e avicola Serroni di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento situato in località Serroni Alto, nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, identificato con il codice UE IT K1557.