lunedì 9 Febbraio 2026

VIDEO | Un motoscafo contro due gondole nel Canal Grande, otto turisti finiscono in acqua

Otto turisti che stavano facendo un giro in gondola sono finiti in acqua a causa dell'impatto con un motoscafo che ha sbandato

di Marcella PirettiData pubblicazione: 9-2-2026 ore 10:15Ultimo aggiornamento: 9-2-2026 ore 10:15

VENEZIA – Momenti di grande spavento domenica 8 febbraio a Venezia quando un motoscafo Alilaguna (privato) che stava viaggiando nel Canal Grande è andato a sbattere prima contro il ponte di Rialto e poi contro una barca e due gondole. L’impatto ha fatto finire in acqua otto turisti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell’ordine. Saranno fatti accertamenti, ma al momento si pensa che il motoscafo abbia sbandato per via di un problema al motore.

I sanitari del 118 hanno visitato tutte le persone coinvolte, dopo che erano state tirate fuori dall’acqua. Nessuno ha avuto bisogno di essere accompagnato in ospedale. 

Leggi anche

Treni nel caos a Bologna, il Mit sui sabotaggi: “Chiederemo i danni ai responsabili”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi: il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»