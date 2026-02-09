VIDEO | Un motoscafo contro due gondole nel Canal Grande, otto turisti finiscono in acqua

VENEZIA – Momenti di grande spavento domenica 8 febbraio a Venezia quando un motoscafo Alilaguna (privato) che stava viaggiando nel Canal Grande è andato a sbattere prima contro il ponte di Rialto e poi contro una barca e due gondole. L’impatto ha fatto finire in acqua otto turisti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell’ordine. Saranno fatti accertamenti, ma al momento si pensa che il motoscafo abbia sbandato per via di un problema al motore.

I sanitari del 118 hanno visitato tutte le persone coinvolte, dopo che erano state tirate fuori dall’acqua. Nessuno ha avuto bisogno di essere accompagnato in ospedale.