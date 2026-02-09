Super Bowl, vincono i Seattle Seahawks. Bad Bunny celebra gli immigrati e fa infuriare Trump

ROMA – La festa di Seattle. I Seahawks hanno conquistato l’edizione numero 60 del Super Bowl battendo 29-13 New England, prendendosi così la rivincita del 2015, quando invece a portarsi a casa l’anello furono i Patriots. Merito soprattutto di una difesa a lungo insuperabile per gli avversari.

Hanno vinto i favoriti, ha perso la franchigia che aveva incassato il sostegno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Arrabbiatissimo, in realtà soprattutto per la performance di Bad Bunny. Il cantante, che ha animato l’intervallo della sfida, ha infatti celebrato gli immigrati e il loro contributo all’America, spingendo Trump a definirlo “lo spettacolo più brutto di sempre”. Bad Bunny è stato, infatti, il primo artista a esibirsi quasi interamente in spagnolo in questo storico spettacolo televisivo tra bandiere, scenografie ispirate alla sua isola e un messaggio di inclusione e orgoglio culturale. Non da ultimo la palla ovale con la scritta ‘Togheter, we are America’.

BAD BUNNY OUTRO THIS IS BEAUTIFUL pic.twitter.com/PmS17mV7eW — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) February 9, 2026

L’artista di origine portoricana, con due ospiti d’eccezione come Lady Gaga e Ricky Martin, ha fatto ballare gli oltre 68mila spettatori del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, i 135 milioni di americani davanti alla tv, e i circa 300 milioni che hanno seguito la partita in tutto il mondo.

Sul campo i Seattle Seahawks per tre quarti della partita hanno respinto tutti gli attacchi dei Patriots (portandosi fino al 19-0) e nell’ultimo tempo hanno risposto touchdown contro touchdown al tentativo di rientrare degli avversari, facendo così infrangere il sogno di New England di portare a compimento una impresa che sarebbe stata storica: perché nessuna squadra era riuscita a raggiungere il Super Bowl dopo una stagione disastrosa con 13 sconfitte e perché l’eventuale settimo successo avrebbe consentito alla franchigia di Boston di superare il record di Pittsburgh. E’ stato invece il trionfo dei Seahawks, con Seattle che ha messo in bacheca il suo secondo titolo.