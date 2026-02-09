lunedì 9 Febbraio 2026

L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 9-2-2026 ore 7:43Ultimo aggiornamento: 9-2-2026 ore 7:56

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Avrai qualche piccolo dubbio che riguarda contratti, trasformazioni a livello professionale che avverrano con il passare delle settimane e dei mesi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per le persone che hanno buona volontà e voglia di agire, questa è una giornata eccellente, cambio di vita, scelte importanti, responsabilità in più, intuizioni valide.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ il momento giusto per avviare nuove iniziative, l’amore regala più passionalità. Troverai le dritte giuste per risolvere una questione collegata alle persone a te più care.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ottimo momento per stabilire il piano d’azione dei prossimi mesi. Favoriti i contatti con gli altri e l’amore. Non sentirti in colpa per ciò che ti lasci alle spalle, devi concentrarti su nuove opportunità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Stai attento al denaro, non fidarti di chi ti dà molto in cambio di poco. Da qualche tempo sei in polemica con TANTI, in particolare con chi non accetta i tuoi cambiamenti. Possibilità di lavori o contatti in altre città.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nel lavoro le cose vanno bene ma forse ti sei trovato contro un rivale, qualcuno che ha cercato di metterti il bastone tra le ruote e ora devi cercare di recuperare il tempo perduto.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Periodo caratterizzato da una prorompente sensualità, e negli uomini da una rinnovata voglia di amare. Sarà necessario organizzare attività di lavoro, anche a lungo termine.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Per chi ha qualche difficoltà in amore o sul lavoro, oggi si può recuperare. Favoriti i viaggi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Buon recupero generale. E’ importante affrontare un incontro, un chiarimento in amore, opportunità per l’avvio di una carriera!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se in questo periodo stai valutando nuove opportunità per i prossimi mesi non sbagli. Se qualcuno ti ha stancato è il momento giusto per liberartene. Sei più forte fisicamente e ciò ti permette di cambiare pagina…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una giornata fervida di idee, di occasioni, puoi proporti in modo vincente. Novità nel corso del pomeriggio, un interesse si risveglia in amore ma evita rapporti con persone troppo lontane o già legate.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Sei circondato da invidiosi, fatti scivolare le cose addosso nei limiti del possibile. I rapporti di collaborazione sono soggetti a qualche momento di stress, piccoli o grandi ripensamenti in corso.



































































Leggi anche

L’oroscopo di domenica 8 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di sabato 7 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»