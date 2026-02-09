lunedì 9 Febbraio 2026

Meteo, le previsioni di lunedì 9 febbraio 2026

Che tempo farà oggi? Ecco le previsioni meteo da Nord a Sud del Paese

Data pubblicazione: 9-2-2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Modesta circolazione depressionaria sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da un cielo in gran parte coperto su gran parte delle regioni. Non mancheranno schiarite soleggiate, mentre le precipitazioni interesseranno molte regioni del Centro-Sud, ma in forma piuttosto irregolare e generalmente di debole o modesta intensità, saranno più scarse al Nord. Venti deboli a rotazione ciclonica.

NORD

Pressione che continua a mantenersi piuttosto debole. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni di modesta entità sul Nordovest al mattino, spesso assenti sui settori orientali a parte sull’Emilia Romagna; venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi. Cielo in gran parte coperto anche in assenza di precipitazioni.

CENTRO e SARDEGNA

Debole circolazione depressionaria in azione sulle regioni centrali. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo spesso coperto; le precipitazioni previste si distribuiranno in forma piuttosto irregolare, generalmente deboli, ma potranno interessare gran parte delle regioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari saranno generalmente mossi.

SUD e SICILIA

La pressone si mantiene debole sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente potrà provocare delle precipitazioni che si concentreranno maggiormente lungo le coste tirreniche e sulla Puglia meridionale, altrove saranno più scarse e occasionali. Venti deboli variabili, mari generalmente mossi.

