Sanremo, Amadeus difende Angelo Duro: “Ha una comicità a cui non siamo abituati”

ROMA – Non poteva finire diversamente. Il monologo che Angelo Duro ha portato alla seconda puntata del Festival di Sanremo ha diviso e continua a dividere il pubblico, tra chi lo ha trovato divertente e chi si è, invece, scandalizzato. Oggi Amadeus, in ogni caso, difende la sua scelta: “Conosco Angelo Duro, lui ha un seguito notevole. Ha una comicità più anglosassone a cui non siamo abituati. Considero Angelo Duro un artista che riempie i teatri in questo momento e ha un grandissimo seguito. Quello che ho detto prima della sua esibizione- spiega- non era una battuta, molti non lo conoscono. Ho scelto la comicità e lo stile di Angelo duro, quindi ho avvisato. Sono contento e rifarei la stessa cosa. Lo riporterei sul palco“.

E conclude: “Credo sia un talento e penso che, da parte mia, come scommetto su alcuni cantanti che possono essere per lo più considerati anomali per il Festival di Sanremo nella sua tradizione, la stessa cosa desidero fare da un punto di vista dello show e della comicità. Puntare su un comico anomalo al quale auguro un grande successo“.

Non può pensarla diversamente il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta: “Quando si fa show, spettacolo, bisogna monitorare quelli che sono i fenomeni di espressione. Dal secondo festival, Amadeus mi ha parlato di Angelo Duro. È effettivamente un fenomeno molto forte, che ha un linguaggio molto forte, appositamente andato in fascia notturna. Penso che il codice irriverente con cui ha raccontato l’ambivalenza che si annida nel privato e nel pubblico della società sia uno sguardo legittimo. Chi fa televisione deve anche innovare, anche se l’innovazione è molto distante magari dal proprio gusto personale. Ricordiamoci- conclude- quanti monologhi irriverenti hanno calcato la scena di Sanremo decenni fa. Molto più violenti nei contenuti”.

Qui è possibile vedere tutto l’intervento del comico Angelo Duro.